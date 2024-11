Iodonna.it - La storia di stasera è quella della 26enne Maria Sestina Arcuri, uccisa dal fidanzato nel 2019 nel paesino di Ronciglione (Viterbo)

Leggi tutto su Iodonna.it

Cominciaalle 21.20 su Rai 3 la nuova stagione di Amore criminale, il programma che, dal 2007, racconta tragiche storie di femminicidio. Alla conduzione torna Veronica Pivetti dopo due anni in cui, alle redinitrasmissione, c’era stata la giornalista del Tg1 Emma D’Aquino. La prima puntata è dedicata alladi, una ragazza di 26 anni morta tragicamente nel paese di, vicino a, nel. Corte di Cassazione, la presidente Cassano: «Preoccupante frequenza di femminicidi» X Leggi anche › Veronica Pivetti: «Il mio primo film da regista per denunciare l’omofobia» Amore criminale 2024, la nuova stagione su Rai 3 Ideato dalla giornalista Matilde D’Errico, Amore criminale racconta, in ogni puntata, unadi femminicidio.