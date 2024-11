Ilgiorno.it - Guerra tra bande di biker, rissa tra 50 motociclisti al Ceary Driver di Inverigo: accoltellati e feriti

– Si sono trovati davanti al Crazydi, nella giornata organizzata per far incontrare idi ogni provenienza. Ma il faccia a faccia tra alcuni harleysti, è finito con una, un uomo accoltellato e uno investito da un’auto. Lo scontro è avvenuto poco prima di mezzogiorno nell’area esterna davanti al locale, a ridosso della strada: pochi attimi in cui un gruppo di almeno una trentina di persone, forse anche quaranta, è venuto alle mani, creando attimi di vero caos. La, in sé, pare sia durata poco, ma quanto è bastato per sferrare una coltellata che ha raggiunto Aleksandar Jeremic, luganese di 29 anni. Contemporaneamente Agostino Favata, 50 anni di Romano di Ezzelino, è stato accidentalmente urtato da un’auto, che lo ha ferito gravemente. Al termine della, nessuno ha chiamato i soccorsi o le forze di polizia: isono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Erba dove i medici, davanti al tipo di lesioni, hanno fatto immediata segnalazione.