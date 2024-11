361magazine.com - Elezioni USA: dove seguire il voto

Nella notte iniziano le varie maratone tv Non solo Enrico Mentana: nella notte scattano leUSA e sui vari canali tv si potràil processo delnegli Stati Uniti. Kamala Harris e Donald Trump sono in corsa per la Casa Bianca e la corsa è dall’esito ancora incerto. Sui canali Rai, dalle 23.40 è in programma lo speciale Porta a Porta che andrà in onda fino alle prime ore del 6 novembre quando poi andrà in onda lo speciale TG1 e su Rai 2, dalle 10 un altro speciale. Su Rai 3 ci saranno poi tre edizioni speciali dl TG. Puntuale anche l’offerta dei canali Mediaset. Su Rete 4 andrà in onda lo speciale È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer in onda fino alle 6 del mattino del 6 novembre. Leggi anche: La maratona elettorale di Sky Tg24 “America 2024 – Harris vs Trump” Nella mattina di mercoledì, su Canale 5, Cesara Buonamici andrà in onda con Tg5 Usa 2024 – La scelta americana, e poi sempre su Retequattro ci sarà Speciale Quarta Repubblica – Il Presidente, con Nicola Porro.