Lettera43.it - Elezioni Usa, dagli Stati in bilico al miraggio rosso: cosa tenere d’occhio nella notte elettorale

NegliUniti è il giorno della verità. Anche se il risultato finale del duello fra Kamala Harris e Donald Trump con buona probabilità non sarà immediato. Margini ristretti nei sondaggi e differenti metodi di spogliofra glirischiano infatti di allungare i tempi. E l’ufficialità, come accaduto anche nel 2020, potrebbe arrivare dopo giorni o settimane. Tutto ruota, come è noto, attorno ai sette Swing State, ossia i tredel cosiddetto Blue Wall (Michigan, Pennsylvania e Wisconsin) che Trump infranse nel 2016 e che Joe Biden riconquistò nel 2020, e i quattro della Sun Belt, ossia Arizona, Nevada, Carolina del Sud e Georgia. Ecco i punti dadurante la. Harris vs Trump, le vie per raggiungere quota 270 (e la Casa Bianca) Le Presidenziali Usa del 2024 si preannunciano le più incerte della storia recente, ancor più di quelle del 2016 e del 2020.