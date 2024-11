Lapresse.it - Elezioni Usa 2024, oggi l’Election Day: al via il voto

Al viaDay negli Stati Uniti. Secondo i dati riportati dalla Cnn sono oltre 78 milioni di elettori che hanno già votato in anticipo, ma con orari diversi a seconda degli Stati iniziano adesso le operazioni diin presenza. Alle 6 ora della costa est, cioè alle 12 ora italiana, hanno aperto i seggi in diversi Stati: Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Hampshire (dove il villaggio di Dixville Notch ha votato a mezzanotte ora locale e ilsi è concluso in 15 minuti), New Jersey, New York e Virginia. Fra mezz’ora è prevista l’apertura dei seggi in un altro gruppo di Stati.