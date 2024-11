Ilfattoquotidiano.it - E’ morto Peanut, lo scoiattolo star del web. Soppresso dalle autorità, la sua morte diventa un caso negli Usa e infiamma il dibattito alla vigilia del voto

“Grazie per i 7 anni più belli della mia vita. Grazie per aver portato tanta gioia a noi e al mondo. Mi dispiace di averti deluso, ma grazie per tutto“. Con queste parole Mark Longo ha detto addio a, loche aveva salvato e cresciuto trasformandolo in unadei social media. L’animaletto è statodello Stato di New York perché potenzialmente avrebbe potuto trasmettere la rabbia e ora la suaha scatenato un’ondata di polemiche, tanto da monopolizzare ildelper le elezioni presidenziali. Sì, perché la brutale uccisione del piccolohato anche gli animi di repubblicani e democratici,ndo oggetto delle ultime ore di campagna elettorale dei due candidatiCasa Bianca, Donald Trump e Kamala Harris.