Ilrestodelcarlino.it - Catalano vs Bukowski: "Mi ha insegnato la poesia"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

"Senza di lui oggi non sarei ciò che sono". Venerdì sera dalle 21 a Villa Torlonia teatro di San Mauro Pascoli il poeta torinese Guidoporta sul palco lo spettacolo ‘Vs’. Non si parla, però, di una semplice divulgazione, ma di uno show vero e proprio in cui ladello scrittore americano diventa protagonista di un dialogo in cuimostra come Charleslo abbia formato. Gli ultimi biglietti per lo spettacolo, organizzato da Sillaba, sono in vendita sul sito di Liveticket., come nasce questo spettacolo? "Io amoda quando avevo 23 anni, in più nel 2020 si sono celebrati i cent’anni dalla sua nascita, perciò è da un po’ che avevo in testa questa cosa. Per me è stato un artista fondamentale, che mi ha reso il poeta che sono oggi".