Isaechia.it - Amici Speciale, le anticipazioni della quinta registrazione: l’emozionante ricordo di Michele Merlo

Questo pomeriggio si è tenuta laseconda parteterza puntata di This is me, il nuovo show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin in cui alcuni degli ex concorrenti diche hanno avuto più successo racconteranno la loro carriera e come la loro vita è cambiata da quando sono entrati a far parte del mondomusica e dello spettacolo. Di seguito tutte letratte dal portale Superguidatv: protagonisti: Gaia, Giordana, Giulia stabile e Umberto ( per terminare la seconda puntata). Terza puntata con presenti: Alessandra Celentano, Garrison, Vessicchio, Kledi e Rossella Brescia ed oltre a loro anche: Riki, Wax e Dustin. ospiti: Pier Silvio Berlusconi per un ringraziamento ad(Silvia Toffanin non ne sapeva nulla e si commuove), Big Mama, Fabrizio Moro, Samuele Barbetta.