Alla Mostra d’Oltremare sorgerà il Comando dei Vigili del Fuoco

Raggiunto l’accordo tradelper il distaccamento delnel polo fieristico di Fuorigrotta. Si parte subito con il cronoprogramma che prevede la cessione del terreno su cui si trova la caserma e la realizzazione di una struttura moderna ed efficiente, in grado di garantire gli standard di sicurezza sismica e di efficienza energetica per un presidio tanto voluto da cittadini, associazioni e istituzioni. “Siamo soddisfatti – dice il presidente dellaRemo Minopoli – del risultato raggiunto e dell’epilogo positivo di questa vicenda, rimasta incagliata per decenni. Negli ultimi anni, attraverso un costante lavoro di concertazione tra le parti si è raggiunto un accordo che rappresenta una svolta importante. Avremo un presidio di sicurezza per i cittadini in un’area strategica della città.