Usa 2024 Trump o Harris | quando si saprà chi ha vinto le elezioni

Il giorno delleamericane è ormai alle porte. A meno di 24 ore dal voto, gli Stati Uniti e tutto il mondo sono in fibrillazione per conoscere il nome del nuovo presidente della prima potenza del pianeta. Masi, di preciso, chi ha? Milioni di cittadini americani, anche i più anziani, non ricordano momenti in cui la loro nazione è apparsa più divisa di quanto lo è oggi. Anche per questo motivo, la sfida tra la democratica Kamalae il repubblicano Donaldappare ancora più incerta. Tutto (o quasi) si giocherà negli Stati in bilico e nel Midwest, cuore del ceppo germanico predominante nel Paese. Tutto si deciderà negli Stati in bilico: ecco quali sono L’esito della tornata elettorale più seguita del globo si giocherà in sette Stati in bilico, gli ormai celebri “Swing States”.