Agi.it - Un capotreno accoltellato per aver chiesto il biglietto a una coppia di passeggeri

Leggi tutto su Agi.it

AGI - Poco dopo le 13, presso la stazione di Genova Rivarolo, undelle Ferrovie dello Stato è statosu un treno regionale - il 12042 - diretto a Busalla. L'uomo stava procedendo con la verifica dei biglietti, quando è scattata l'aggressione da parte di unadi persone, forse priva del titolo di viaggio. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine: i carabinieri sono saliti sul convoglio fermando gli aggressori, mentre i medici del 118 hanno medicato sul posto la vittima, per poi trasportarla in codice rosso al pronto soccorso del Villa Scassi. Il treno è attualmente fermo in stazione e la circolazione sulla linea Genova-Busalla è rallentata per i rilievi dell'autorità giudiziaria. Secondo quanto riferito dai carabinieri, le due persone fermate sono unadi cittadini nordafricani. Sul posto è intervenuto il nucleo radiomobile. Domani sciopero nazionale di 8 ore In seguito all'accoltellamento delavvenuto oggi a Rivarolo, sei sigle sindacali - Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl, Fast e Orsa - hanno dichiarato per domani uno sciopero nazionale.