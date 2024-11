Formiche.net - Terzo Mandato, Curreri spiega perché per De Luca la battaglia è persa

Chi diferisce, potrebbe perirne. L’iter che spianerebbe la strada alla candidatura del governatore campano, Vincenzo De, è iniziato. E, dopo il passaggio in Commissione, domani sarà l’Aula del Consiglio regionale a doversi esprimere. Con gli occhi puntati ai dem che sosterranno la proposta di legge che aprirebbe la partita del 2025. In ballo, evidentemente, non c’è solo un nodo politico, ma soprattutto giuridico. La segretaria del Pd, Elly Schlein è stata molto chiara e ha bocciato – in televisione – qualsiasi ipotesi diper il governatore uscente. Ma il punto è che “un’eventuale ammissione della candidatura di De, costituirebbe un precedente pericoloso e rischierebbe, all’indomani del voto, di invalidare l’elezione. Su questo, comunque, si esprimerà la Corte Costituzionale”. A dirlo a Formiche.net, allargando il ragionamento sulanche al di là del caso campano, è Salvatore, ordinario di Diritto costituzionale all’Università Kore di Enna.