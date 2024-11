Lanazione.it - Prato, al via la pulizia dei 739 lampioni artistici del centro storico

, 4 novembre 2024 – Aha preso il via ladeidel, che renderà le lanterne più chiare e anche più luminose. Voluta dall’assessorato aled eseguita da Consiag Servizi, comincia proprio da oggi lunedì 4 novembre ladei 739 idelcittà., al via ladei 739del“È un segno di cura e attenzione al dettaglio che può sembrare una piccola cosa, ma che dandogli continuità fa la differenza in tema di decoro urbano” afferma l’assessore Diego Blasi. Tutte le lanterne delsono dotate già da diversi anni di lampade a led per il risparmio energetico e lastraordinaria, che terminerà nella giornata di mercoledì, le renderà più chiare e quindi più luminose.