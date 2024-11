Formiche.net - Porto Rico non vota, ma pesa nelle elezioni americane. Ecco perché

È vero, sebbene i cittadiniricani siano a tutti gli effetti cittadini americani, non hanno però diritto al votoper scegliere il presidente degli Stati Uniti.schede elettorali sì, ci sono i candidati Kamala Harris e Donald Trump, e gli elettori residenti nell’isola dipossono scegliere come preferenze, ma questi voti non hanno alcun peso nei risultati ufficiali finali. Questa scheda elettorale si chiama “scheda di preferenza presidenziale” e ha foto, nomi e partiti politici, così come i riferimenti dei candidati alla presidenza. Tuttavia,è un “territorio” e non uno stato degli Stati Uniti, come spiega l’emittente Cnn, per cui nel conteggio finale queste schede non sono contabilizzate. Secondo la Costituzione americana, il Congresso degli Stati Uniti ha l’autorità piena sui territori e definisce tutte le regole necessarie rispetto al territorio e altre proprietà appartenenti agli Usa.