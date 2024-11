Scuolalink.it - Nuovo bando di concorso per volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI) nell’Aeronautica Militare

L’Aeronauticaha indetto undiper reclutare 1.050in(VFI). Di questi, 1.000 posti riguardano la categoria degli “ordinari”, mentre 50 risorse saranno destinate specificamente al settore “COMOS (STOS/Incursori)”. Questa iniziativa offre una grande opportunità per i giovani che desiderano intraprendere una carriera nelle forze armate, contribuendo alla sicurezza e alla difesa del Paese. Struttura dele fasi di incorporamento Il, pubblicato sul portale InPA, prevede una struttura articolata in due fasi di incorporamento. La prima fase si svolgerà indicativamente nel mese di maggio 2025, quando i primi 525 candidati idonei, classificati nella graduatoria di merito per i VFI ordinari, inizieranno il loro percorso.