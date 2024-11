Quotidiano.net - Nuovi finanziamenti per la sostenibilità

SI AMPLIA il piano didi Amplifon, leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito. La società, presente in 26 paesi nel mondo con oltre 10 mila negozi, ha sottoscritto duesustainability-linked, della durata di cinque anni e amortizing, per un ammontare complessivo di 250 milioni di euro. Con UniCredit e Cassa Depositi e Prestiti, è stato sottoscritto un finanziamento di complessivi 200 milioni di euro: 100 milioni di euro da UniCredit a supporto delle iniziative di sviluppo del Gruppo e 100 milioni di euro da Cassa Depositi e Prestiti che ha co-finanziato gli investimenti in innovazione di Amplifon in Italia. Le risorse di Cassa Depositi e Prestiti si vanno a sommare a quelle concesse nel luglio dello scorso anno dalla Banca Europea per gli Investimenti dedicate all’innovazione in Europa.