Metropolitanmagazine.it - Grande Fratello, Clayton ha rivelato di avere un interesse per Mariavittoria Minghetti: ”Non sapeva se fosse meglio fare il primo passo lui”

Norcross hadi essere interessato a. La rivelazione è stata fatta da Iago Garcia e Javier Martinez che hanno svelato alla concorrente l’dell’attore.Norcross sarebbe interessato aPh: Youbee MagazineIago Garcia e Javier Martinez hannocheNorcross avrebbe unnei suoi riguardi. Una notizia che non è stata accolta in modo positivo dagli inquilini della Casa delin quanto considerata fuori luogo. Luca Calvani ha svelato quello cheNorcross ha detto a Iago Garcia: “Iago mi ha raccontato che, non sapendo bene come comportarsi, gli ha chiesto consiglio. Mi ha detto chenonseillui o lasciare cheMaria Vittoria ad avvicinarsi”. A quel punto si è inserito anche Javier che ha sottolineato: “Ero presente io stesso durante questa conversazione.