Goal collection Serie D: balzo in vetta della Vibonese, Reggina fermata sul pari all'Esseneto di Agrigento. Sambiase che sale al quinto posto

Continui ribaltoni al comando quando siamo giunti alla decima giornata di un equilibrato girone I diD. Agli onoriribalta va la Nissa che , davanti al proprio pubblico, batte la capolista Scafatese per 4-2 . Canarini due volte avanti, con le reti di Markic e Altobello, primo tempo chiuso sul 2-2 con Diaz e Barrera a fissare latà. Nella ripresa ancora Diaz, in mischia, e Samake in