Gasperini è da scudetto, chissà se lo sarà mai anche la sua Atalanta

Ha perso Conte, d’accordo. Ma ha soprattutto stravinto. Per una volta soffermiamoci sui meriti, più che i demeriti. Napoli-ha rappresentato un primo stop alla corsa degli azzurri: per capirne le reali ambizioni basterà aspettare domenica prossima lo scontro diretto contro l’Inter. Però potrebbe averne rilanciate delle altre: se gioca cosi, domina in casa della capolista, ridicolizza il calcio speculativo di Conte col pressing a tutto campo, incanta con le individualità, vince le ultime 5 partite segnando 18 gol e subendone appena 2, alloral’diè da. Forse. Perché no in fondo, in un campionato così incerto in cui l’asticella si è alzata verso l’alto (soprattutto nel lato sinistro della classifica) e sembrano improbabili cavalcate da 90 e passa e punti,gli orobici potrebbero inserirsi nella lotta per il titolo.