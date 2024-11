Ilrestodelcarlino.it - Falconara cala il poker. Avvio flop, poi la rimonta

VIP 24 VIP: Ricottini, Fernandez, Jimenez, Salvador, Kubaszek, Maddalena, Chiaradia, Piccinno, Szostak, Troiano, Bernardelle, Caretta. All. Ferraro CITTA’ DI: Sestari, Balardin, Elpidio, Pereira, Ferrara, Pesaresi, Praticò, Gregori, Pirro, Bordacchini, Cortes, Gaspari. All. Domenichetti Arbitri: Landi (Prato), Ottaviani (Trieste); crono: Colombo (Modena) Reti: 0’43’’ Kubaszek, 18’46’’ Fernandez, 19’27’’ Elpidio; 29’08’’ Balardin, 36’34’ Ferrara, 37’23’’ Balardin Altra vittoria del Città di, cheilin trasferta e batte 2-4 la Vip. Le locali, tuttavia, partono forte e passano subito con l’ex Kubaszek. Ilsfiora il pari da uno schema da corner con Elpidio che colpisce il palo. La sfortuna continua per Isa Pereira che subito dopo pochi minuti centra la traversa.