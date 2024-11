Sport.quotidiano.net - Castiglione del Lago da urlo. Espugnato Sansepolcro

V.A.DEL2 V.A. SANSEPOLRO (4-3-3): B. Vassallo; Carbonaro (13’ st Innocentini), Adreani, Tersini, Merciari (38’ st Barculli); Bruschi, Gorini, Gennaioli (13’ st Brizzi); Quadroni, Pasquali, Valori. A disp.: Mariangioli, Vlad, Corsini, Del Siena, Testerini, Bartoccini. All. Antonio Armillei.DEL(4-4-2): Chiarello; Sabadashka, Edu, Ferri, Guarracino (39’ pt Bartolini); Vassallo A., De Montis (38’ st Treppiedi), Galeotti, Manchia; Cesarini (27’ st Versiglioni), Ruggieri. A disp.: Galeotti, Imondi, Lesti, Rachini, Moretti, Skendaj. All.: Gualtiero Machi. ARBITRO: Padalino di Terni (Cicalini e Roccaforte). Marcatori: 13’ pt Adreani (S), 1’ st De Montis (C), 43’ st Vassallo A (C). NOTE: Espulso Bruschi al 27’ st. Ammoniti: 36’ pt Guarracino, 17’ st Bruschi, 25’ st Bartolini, 40’ st Treppiedi, 43’ st Galeotti.