Lanazione.it - Casalguidi, rimpianti a tonnellate. A Cortonesi risponde Piazza

Leggi tutto su Lanazione.it

Firenze Ovest 11 OVEST: Carli, Ussia, Chiariello,, Fiscella, Ciofi, Giannini, Manetti, Tanini (15’ st Marrani) Pecchioli (45’ st Braccesi) Muho. A disp. Ciappelli, Nuti, Scozzari, Fabbri, Angiolini, Ermini, Taoufik. All. Creanza.: Fiaschi, Fusco, Taddei,, Cappellini, Massaro, Ceccarelli (15’ st Paccagnini) Bonfanti Al. (30’ st Bezzini) Mallardo, Bonfanti An. (30’ st Puccianti) Dani (15’ st Sellaroli). A disp. Venturini, Robusto, Menichetti, Frosini, Avdillari. All. Benesperi. Arbitro: Casale di Siena. Marcatori: 48’ st(rig.), 50’ st’. "Siamo riusciti ad andare in vantaggio, ma non a mantenerlo. Dobbiamo continuare a lavorare per migliore sotto questo aspetto". È così che mister Marco Benesperi (nella foto) ha commentato l’1-1 esterno che il suoha ottenuto nella tana del Firenze Ovest.