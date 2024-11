Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: Trento travolge Milano, Bologna rischia e supera Treviso

, 3 novembre 2024 – La Dolomiti Energia Trentino resta imbattuta anche dopo la sesta giornata di stagione regolare del campionato diA dia domicilio i Campioni d’Italia dell’EA7con un perentorio 91-57. Il ritorno in panchina non fa sorridere coach Ettore Messina che vede la sua squadra crollare dopo il successo in Eurolega nel derby italiano contro la Virtus. E’ decisivo un parziale di 26-0 fra primo e secondo quarto a decidere le sorti di un match che nelle battute iniziali ha registrato il buon avvio della compagine lombarda guidata da Mirotic col vantaggio di 8-2 con la collaborazione di Tonut e Leday. I bianconeri di Galbiati non perdono né la calma né la lucidità e riescono a ricucire lo strappo coi canestri di Pecchia, Niang e Mawugbe.