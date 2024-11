Lanazione.it - Autista ’furbetto’: maxi multa da 21mila euro

per unirregolare che faceva il “furbetto”, recidivo alla guida senza attivare il cronotachigrafo. In seguito ai controlli della polizia municipale sui bus turistici, assai numerosi in questi giorni di ponte, sono scattate sanzioni per 21 mila. In particolare gli agenti dell’autoreparto, nel corso di un controllo in lungarno della Zecca Vecchia, hanno scoperto che l’si era messo al volante ben 25 volte in poco meno di un mese senza attivare il cronotachigrafo, ovvero il dispositivo che registra le ore effettive di lavoro del conducente. Il bus era intestato a una ditta della provincia di Roma. Dalla prima verifica è emerso che l’circolava senza la “carta del conducente” inserita nel cronotachigrafo.