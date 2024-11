Ilgiorno.it - Tempi di consegna rispettati: riapre il parcheggio da 165 posti

Rispettando iprevisti, da domani si potrà tornare a parcheggiare nell’area di sosta di piazzale Oberdan nei pressi del Ticino e vicino al centro. Ilgestito da Asm è rimasto chiuso quattro mesi per lavori di riqualificazione. Ora ha 16in più (da 149 a 165 stalli) recuperati dalla demolizione di alcuni piccoli edifici dismessi a cominciare dalla casetta del custode. I lavori, costati oltre un milione, hanno tenuto conto delle ondate di calore che si ripetono spesso in estate: per questo è stata collocata una pavimentazione degli stalli realizzata utilizzando masselli autobloccanti e drenanti. Inoltre è stato riqualificato il muro perimetrale e saranno messi a dimora degli alberi.