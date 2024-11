Liberoquotidiano.it - Sara Kelany bombarda Ranucci: "Come ha chiamato la sorella di Giuli". Una (clamorosa) gaffe rivelatrice?

"La furia cieca di Report contro Fratelli d'Italia e il governo Meloni fa prendere un altro clamoroso abbaglio a Sigfrido". A puntare il dito contro il giornalista di Rai 3 che ha annunciato il nuovo servizio-bomba, questa volta contro Antonelladel ministro della Cultura Alessandro, è, deputata di Fratelli d'Italia e componente della commissione di Vigilanza Rai. Sui social,ha accusato ladidi essere stata assuntadipendente della Camera dei Deputati ma di lavorare nel tempo libero per Fratelli d'Italia. "In uno sconclusionato post - sottolinea lariferendosi allo stesso giornalista e conduttore di Report - prova a difendere la pseudo inchiesta su Antonella (sì, si chiama Antonella, non Alessandra..)". Una, forse un lapsus, passato sotto silenzio.