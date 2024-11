Lanazione.it - Sapori e rievocazioni. Alla scoperta dei borghi

Il calendario di Festasaggia si anima con i colori e idell’autunno. Fino a gennaio si svolgeranno a cavallo dell’appennino Tosco-Romagnolo le tradizionali feste per celebrare la regina della stagione: la castagna. Castagno d’Andrea,San Godenzo, Raggiolo Ortignano Raggiolo, Montemignaio, Faltona,Te Cetica, Castel San Niccolò, accoglieranno un ricco calendario di iniziative. Visitando queste suggestive località, sarà possibile non solo scoprire ilegatitradizione della castagna e dei suoi derivati, ma effettuare anche passeggiate nei boschi e nei, visite all’Ecomuseo, partecipare a dimostrazioni e degustazioni, mostre mercato delle produzioni locali. Le feste paesane, quindi, non solo come momenti di socializzazione e accoglienza, ma anche come occasioni concrete per salvaguardare i valori e l’anima del territorio condividendoli con gli ospiti esterni.