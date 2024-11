Ilfattoquotidiano.it - Report: “La sorella del ministro Giuli assunta alla Camera ma lavora per Fdi”, la replica: “Teorema, costretta a rivelare che ho un figlio malato”

Nuova polemica tra la trasmissione di Rai3e Fratelli d’Italia. Questa volta il caso riguarda Antonelladel neodella Cultura. Secondo i cronisti, guidati da Sigfrido Ranucci, la donna “vicinissimadella premier Arianna Meloni, si è occupata per anni di comunicazione di Fratelli d’Italia nei palazzi della politica. Poi lo scorso gennaio è arrivato il salto di carriera:all’ufficio stampa delladei deputati con uno stipendio di circa 120mila euro all’anno. Ne parliamo questa sera alle 20.30 su Rai3?.contestazione del giornalista di non andare in ufficio perché “ ci risulta che leisoprattutto per Fratelli d’Italia” , larisponde “Che in ufficio non ci vado mai? Potete chiedere a tutto l’arco costituzionale presente attualmente”.