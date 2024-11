Ilfattoquotidiano.it - Nardella (Nove): “Senza alleanze vince la destra”. Travaglio: “Dovevate pensarci prima. Due anni fa Letta buttò fuori i 5S anche con i tuoi voti”

Un acceso scambio di vedute ad Accordi&Disaccordi tra Marcoe Dario, ospiti del programma condotto da Luca Sommi sultutti i sabati inserata. Al centro del dibattito il tema delledopo la sconfitta alle Regionali in Liguria, che ha aperto la polemica fra chi vorrebbe un’intesa più solida e strutturata tra Pd e Movimento Cinque stelle e chi invece preferirebbe l’estromissione di Conte a favore di Renzi e Italia Viva. “Io credo che parlare diPd-Cinque Stelle adesso, significhi uccidere i 5 stelle – ha esordito– . I Cinque stelle devono fare la loro strada, mettere un bel cartello ‘lavori in corso’, ‘non ci siamo per nessuno’, a costo di ritirare o di non presentare le liste nelle Regionali, dove tanto vanno male”.