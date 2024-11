Movieplayer.it - Lucca Comics & Games 2024: gran finale per la terza edizione più visitata di sempre

Leggi tutto su Movieplayer.it

Parola chiave Movimento per l'dell'acclamato evento nella cittadina toscana.chiude i battenti e chiude un'che verrà ricordata come lacon il maggior numero di visitatori nella storia dell'evento internazionale dedicato al fumetto, all'animazione e al mondo dei videogame. I biglietti venduti sono stati oltre 275.000, senza contare i professionisti che a vario titolo si sono accreditati per partecipare alla kermesse, che hanno superato quest'anno i 16.000 partecipanti. Oltre 900 gli ospiti, con ben 1.585 appuntamenti divisi tra incontri, workshop, dibattiti, laboratori, sessioni di gioco e showcase, con varie anteprime di film e serie tv. Risvegliare il rinascimento "cambia