Formiche.net - Il ruolo della Difesa in un mondo in crisi. Il gen. Arpino spiega il significato del 4 novembre

Anche quest’anno, sebbene con il fiato corto dopo aver inseguito con fatica il rapido complicarsi degli eventi internazionali, ci siamo arrivati. Il 4non è una data come le altre, anche se nello scorrerevita ogni giorno può avere un’importanza diversa. La data “41918”, scolpita sul marmo tra i due altari in cima alla scalinata del Vittoriano, è quella che dà inizio al BollettinoVittoria, con il quale si annunciava la resa dell’Impero austroungarico. Questa vittoria, se così possiamo o dobbiamo giustamente chiamare un evento allo stesso tempo triste (600 mila cittadini con le stellette caduti in battaglia), ma anche lieto (la fine di un ciclo di guerre risorgimentali durato settant’anni), aveva finalmente consacrato la realizzazione del “sogno impossibile” dell’Italia unita.