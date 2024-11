Sport.quotidiano.net - Civitanovese. "È ora di sfruttare le occasioni create»

"Se qualcuno si aspettava un campionato con poca sofferenza, si sbagliava. Anche oggi ci sarà da penare, ma a differenza delle ultime due prove dovremo essere bravi a raccogliere quanto prodotto". Parla così Sante Alfonsi, tecnico della, in vista della gara di oggi contro l’Isernia, inizio alle 15 al Polisportivo. I rossoblù, alla ricerca della prima vittoria interna, potranno contare sulla spinta di un pubblico, quello locale, unico titolato ad assistere al match per via del divieto di trasferta imposto ai residenti di Isernia e provincia. Gli sportivi civitanovesi saranno in gradinata per l’inagibilità della tribuna. Quasi una vittoria obbligata per l’undici rivierasco, dopo il ko sul campo della Vigor Senigallia (2-0), nel contesto di soli 8 punti conquistati in 9 incontri.