Calcio Fiorentina vince in casa Torino

17.00 Lafa il colpo indel(0-1) e balza al secondo posto in classifica. Primo tempo avaro di emozioni,ma l'unica occasione vera è il gol decisivo della gara: 41' Maripan si perde Kean che trafigge Milinkovic. Nella ripresa, il Toro prova a reagire. Occasioni per Sanabria e Vlasic, palo di Pedersen a portiere battuto (70'). Legno anche per i viola con una punizione calciata da Mandragora (76').I granata in pressing nel finale, lasciupa con Dodò la chance per il raddoppio.