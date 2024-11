Ilfattoquotidiano.it - “Viagra alle donne incinte? Potrebbe ridurre il rischio di ricorrere al taglio cesareo d’urgenza”: i risultati del nuovo studio

Non solo un aiuto per l’intimità, ma anche un validoato per lein sala parto. Anche se un poco inaspettato. Si tratta delche secondo unoguidato dalla Guilan University of Medical Sciences in Iran e pubblicato sul Journal of Reproduction & Infertility sarebbe in grado diildi dovera un. La sofferenza fetale (FD) è una delle cause più frequenti di ricorso ald’emergenza (CS) a causa dell’insufficiente apporto di sangue uteroplacentare durante il travaglio. Gli autori delvolevano valutare se il citrato di sildenafil (SC) – ilappunto – fosse in grado di migliorare l’apporto di sangue uteroplacentare el’ipossia fetale e la sofferenza fetale. Hanno portato avanti il lorocon 208 pazienti.