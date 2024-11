Lapresse.it - Usa 2024, l’appello del New York Times: “Votate Harris, Trump è minaccia per democrazia”

Leggi tutto su Lapresse.it

per porre fine all’era“. Con questo titolo a un editoriale, il Newha lanciato il suo ultimo appello prima delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, che si terranno il 5 novembre, in cui si scontreranno l’ex presidente degli Stati Uniti Donalde l’attuale vicepresidente Kamala. “Conoscete già Donald. Non è adatto a comandare. Osservatelo. Ascoltate coloro che lo conoscono meglio. Ha cercato di sovvertire le elezioni e rimane unaper la”, si legge nell’editoriale, “ha contribuito ad annullare la Roe, con conseguenze terribili. La corruzione e l’illegalità del signorvanno oltre le elezioni: è la sua intera etica. Mente senza limiti”. “Se verrà rieletto”, aggiunge il Nyt, “userà il governo per dare la caccia agli oppositori. Perseguirà una politica crudele di deportazioni di massa.