Stupratore e cannibale | lo riconoscete? L' attore maledetto che ha sconvolto Hollywood | Foto

Era stato ghettizzato da, come Kevin Spacey prima di lui, per colpa di accuse poi rivelate infondate, scia del movimento MeeToo. Ora l'esilio durato quattro anni sembra finito. L'americano Armie Hammer (The Social Network, Chiamami con il tuo nome) nel 2021 è stato accusato di aver violentato un'ex amante, Effie Angelova, e di aver abusato di lei «mentalmente, emotivamente e sessualmente» (assolto da ogni accusa per mancanza di prove) mentre altre donne gli puntavano il dito contro, rivelando come Hammer avesse fantasie cannibalistiche. Lui ha sempre detto che tutti i rapporti, anche i più estremi, erano consensuali. Dopo essere stato messo all'indice, rieccolo: sarà di nuovo sul grande schermo protagonista di un western. Lo ha annunciato lui stesso con un post su social media.