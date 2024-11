Oasport.it - Pattinaggio artistico: Amber Glenn trionfa al Grand Prix de France. Higuchi vola in finale

Un sogno che si realizza.ha vinto per la prima volta in carriera una tappa deldi. L’impresa si è consumata sul ghiaccio di Angers, teatro in questo fine settimana delde, appuntamento numero tre della celeberrima competizione itinerante. Un successo die significato per la statunitense, confezionato grazie al largo vantaggio conquistato nello short che la permesso di limitare i danni con un libero non eccezionale. In una gara dal livello elevato, basti pensare che le prime tre atlete si sono attestate al di là di quota 200, la texana ha certamente patito l’emozione, commettendo tre errori di peso. Il primo nel triplo axel, elemento portato egregiamente a casa nel segmento più breve, il secondo in un triplo flip eseguito con caduta e il terzo in un arrivo dal triplo loop staccato a benzina quasi finita.