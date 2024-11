Romadailynews.it - Ministero Commercio: EV, Cina auspica che colloqui con UE su indagini antisovvenzioni portino a un accordo

Pechino, 02 nov – (Xinhua) – Ildelcinese (MOC) ha dichiarato venerdi’ dire che la nuova fase disull’impegno dei prezzi con l’Unione Europea (UE), in merito all’indaginesui veicoli elettrici (EV) prodotti in, raggiunga una soluzione reciprocamente accettabile. In un comunicato, il MOC ha dichiarato che le squadre tecniche dellae dell’UE hanno immediatamente avviato una nuova fase di consultazioni sull’impegno dei prezzi a seguito di una discussione, tenutasi in collegamento video il 25 ottobre, tra il ministro delcinese Wang Wentao e il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario per ilValdis Dombrovskis.