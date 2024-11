Secoloditalia.it - Khamenei minaccia: “Risposta feroce a Usa e Israele”. Il mondo resta col fiato sospeso

«I nemici, tanto gli Stati Uniti quanto il regime sionista, devono sapere che riceveranno certamente unaalle loro azioni contro l’Iran», queste le parole della Guida Suprema, Ali, di fronte a un gruppo di studenti a Teheran. Queste parole minacciose rivolte a Washington e Gerusalemme sottolineano la tensione crescente che, secondo gli osservatori internazionali, non lascia dubbi: la questione non è se ci sarà un attacco iraniano, ma quando e come si concretizzerà. Gli Stati Uniti rafforzano la presenza militare Davanti a questa prospettiva, gli Stati Uniti hanno dispiegato ulteriori forze in Medio Oriente. Il Pentagono ha annunciato l’invio di cacciatorpediniere armati di missili balistici, bombardieri B-52, e nuovi squadroni di caccia.