Quotidiano.net - I nodi della manovra, più tempo per la pace fiscale. Stato nelle imprese: no di FI

Leggi tutto su Quotidiano.net

(Quotidiano.net - sabato 2 novembre 2024) Roma, 2 novembre 2024 – Le somme si tireranno fra qualche giorno. Ma per il concordato preventivo biennale, lo strumento messo in campo dal governo per incassare almeno 2 miliardi di euro da destinare al taglio dell’Irpef, già si profila un “secondo” dopo la scadenza del 31 ottobre. L’operazione, in effetti, non avrebbe dato i frutti sperati, da qui l’idea di dare una nuova opportunità ai contribuenti fino al 31 dicembre. Loprivate Ma sulla2025 del governo è già pronta a scoppiare una nuova mina, quella che riguarda leprivate che hanno ricevuto contributi pubblici. In particolare, sono due i capitoli che hanno fatto scattare l’allarme nel quartier generaleConfindustria, in viale dell’Astronomia e che, probabilmente, saranno ripresi nell’audizione dei vertici dell’associazione in programma lunedì.