Lanazione.it - Halloween, notte da incubo. “Violentata da un ragazzo che avevo appena conosciuto”

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Firenze, 2 novembre 2024 – Ladelle streghe è diventata ladell’per una giovane ragazza straniera: la donna si è presentata all’alba, sotto choc all’ospedale di Santa Maria Nuova, raccontando che una personaconosciuta in un locale aveva abusato di lei. Un fatto che presenta molti aspetti da chiarire, a cominciare se in questo episodio, siano coinvolte anche altre persone: gli accertamenti sono stati affidati alla squadra mobile della questura di Firenze, dopo che gli stessi sanitari hanno avvisato l’autorità giudiziaria. Le indagini sono in pieno svolgimento, e, oltre al racconto della ragazza, gli inquirenti confidano di trovare riscontri in alcune telecamere che potrebbero aver ripreso almeno alcuni frammenti decisivi per ricostruire l’episodio.