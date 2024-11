Ilfattoquotidiano.it - Caso migranti Albania, per la giudice Silvana Albano disposta la vigilanza dopo le minacce di morte

Per la– che aveva presentato una denuncia per lediricevuteil pronunciamento sul trattenimento deiin– è statauna, magistrata della sezione immigrazione del tribunale- è la presidente di Magistratura democratica. Lesono arrivatei provvedimenti del 18 ottobre scorso che non hanno convalidato il trattenimento innescando una infuocata polemica politica. Secondo l’Ansa le verifiche di sicurezza riguardano il luogo di lavoro e l’abitazione della. Allaera arrivata la solidarietà della Associazione nazionale dei magistrati, ma anche del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che però aveva dichiarato: “Sulledisiamo tutti solidali con chi le riceve. Il magistratopurtroppo è esposto a queste situazioni.