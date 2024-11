Oasport.it - ATP Parigi-Bercy 2024, il giorno delle semifinali. Humbert vuole sognare ancora con Khachanov, Rune si gioca tutto contro Zverev

(Oasport.it - sabato 2 novembre 2024) Il Masters 1000 diè arrivato al suo penultimo, quello. Sarà un sabato di attesa per il pubblico francese, che proverà a trascinareuna volta Ugo. Il numero diciotto del mondo sta vivendo un sogno nel torneo di casa, riportando un tennista francese tra i primi quattro ada Julien Benneteau nel 2017, quando venne sconfitto dal futuro campione Jack Sock. Perè la prima semifinale in carriera in un 1000 e la vivràil russo Karen, che ha conquistato il suo unico Masters 1000 proprio nel torneono nel 2018, battendo nell’ultimo atto Novak Djokovic. Il russo è in un momento di forma eccezionale, avendo vinto dodici degli ultimi tredici incontriti, masembra essere in uno stato di grazia, dopo essere riuscito a battere anche Carlos Alcaraz negli ottavi.