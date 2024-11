Panorama.it - Alle radici di Parigi

Leggi tutto su Panorama.it

Cinque bambini giocano nella carcassa di un’automobile senza ruote che fuoriesce dalla terra come un rugginoso fungo di lamiera, in uno spiazzo fra i casermoni. Tre sono dentro l’abitacolo, il quarto si dimena in sandali davanti al parabrezza. A stupire è il quinto, sul tetto, nella posa di frustare cavalli immaginari come il cocchiere d’una diligenza. È il Far West di, la metropoli delle poetiche periferie, capace di suscitare emozioni forti - fisarmonica, pastis e una rara partita di pétanque - anche lontano dall’Arco di Trionfo, dall’Opéra e dalla magia del Marais. È laanni Cinquanta di Robert Doisneau, genio della fotografia, che spiegava così i suoi scatti: «Quello che cercavo di mostrare era un mondo dove mi sarei sentito bene, dove le persone sarebbero state gentili».