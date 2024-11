Turismo per il Ponte di Ognissanti prenotato il 74% delle camere 

Turismo durante il Ponte di Ognissanti: previste oltre 4,5 milioni di presenze nelle strutture ricettive, aumentano i visitatori stranieri e ben il 74% delle camere è stato già prenotato. E’ quanto emerge da una indagine Cst per AssoTurismo Confesercenti, in base a un’indagine della disponibilità ricettiva sulle principali piattaforme delle Online Travel Agency. Sono le città d’arte le destinazioni preferite, atteso buon movimento anche nelle aree rurali, di collina e montane. Il monitoraggio ha rilevato addirittura la saturazione dell’offerta nazionale disponibile per il Ponte di Ognissanti, nel periodo 31 ottobre – 3 novembre. Leggi tutto su Ildenaro.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ildenaro.it: In crescita i numeri deldurante ildi: previste oltre 4,5 milioni di presenze nelle strutture ricettive, aumentano i visitatori stranieri e ben il 74%camere è stato già. E’ quanto emerge da una indagine Cst per AssoConfesercenti, in base a un’indagine della disponibilità ricettiva sulle principali piattaformeOnline Travel Agency. Sono le città d’arte le destinazioni preferite, atteso buon movimento anche nelle aree rurali, di collina e montane. Il monitoraggio ha rilevato addirittura la saturazione dell’offerta nazionale disponibile per ildi, nel periodo 31 ottobre – 3 novembre.

In assoluto il tasso di saturazione delle strutture ricettive più elevato riguarda il Centro Italia (80%). Secondo Coldiretti sedici milioni di italiani trascorreranno il 1° novembre fuori casa ...

Il ponte di Ognissanti ha messo in moto dieci milioni di italiani: 8,9 milioni dei quali resteranno in Italia prediligendo le località d’arte e, a seguire, la montagna e i posti all’aria aperta. Poco ...

Boom di prenotazioni per il Ponte dei morti. Tanti i turisti, soprattutto stranieri, arrivati in città. Complice anche il clima mite di questi giorni. Prosegue dunque per Bergamo il trend positivo con ...