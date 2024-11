Torna il 3 novembre la Maratonina di Montalto | 30 anni di sport e solidarietà

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

(Di venerdì 1 novembre 2024), 12024 – Con la Poliivache spegne 29 candeline e con il trentesimoversario delladi, domenica 3si corre nella cittadina del litorale all’insegna delloe della beneficenza. Un evento da non perdere per gli amanti dell’atletica, perché la Uisp Viterbo insieme alla Poliivae il Comune hanno organizzato una giornata di competizione, condivisione e socializzazione che rientra nel calendario Corrintuscia 2024. Si parte alle ore 9:15 con i più piccoli (0-15) nei minipercorsi allestiti in Viale Garibaldi. Poi alle 9:57 ai nastri di partenza gli atleti del “Progetto migliorabile” e alle ore 10:00 il colpo di pistola da starter darà il via alladi 11 km per le strade die del lido. Una gara competitiva e non competitiva aperta agli atleti provenienti da tutta Italia.