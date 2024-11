Terracina / Celebrazioni per il 4 novembre e festeggiamenti per i 90 anni di Borgo Hermada

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

(Ilfaroonline.it - venerdì 1 novembre 2024)2024 –celebra il 4e con l’occasione festeggia anche i 90di. Nell’ambito dellepromosse dalla Prefettura di Latina per la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, ala cerimonia si terrà domenica 32024 aper festeggiare anche il novantesimoversario del. Il programma Il programma prevede alle ore 9:15 di domenica 3il raduno presso l’area parcheggio di via dei Bonificatori della Palude Pontina. Dopo la deposizione di una corona d’alloro al Monumento al Bonificatore, alle 9:30, il corteo attraverserà via Cesare Battisti per raggiungere Piazza XXIV Maggio, dove verrà presentato il Logo del Novantesimo di