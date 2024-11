Spazionapoli.it - Svelato in diretta il segreto del Napoli: sono rimasti tutti senza parole

Leggi tutto su Spazionapoli.it

(Spazionapoli.it - venerdì 1 novembre 2024)- Hannoinuno dei tanti segreti deldi Antonio Conte, sembrava scontato mastupiti. Ilcontinua il suo cammino in campionato seguendo la filosofia del proprio condottiero, non vogliono arrendersi agli ostacoli. I ragazzi di Conte hanno notevolmente migliorato lo score della scorsa stagione, a questo punto del campionato. Il tecnico leccese ha sempre pensato che la pessima annata della stagione scorsa fosse frutto di sfortuna e brutto lavoro. In vista della gara ostica, al Maradona, contro l’Atalanta arrivano delle buone motivazioni per esultare per i ragazzi di Conte. Mai ha osato credere che questi calciatori non fossero all’altezza, anzi. Continuano ad arrivare meritati elogi per l’allenatore ex Juventus e Inter tra tutte. Oltre che, ovviamente, per il gruppo azzurro che sta mettendo a tacere tutte le critiche giornata dopo giornata.