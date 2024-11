Iltempo.it - "Persone che pensiamo siano vere...": Grillo al vetriolo. Il post scriptum

Leggi tutto su Iltempo.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Iltempo.it: Acque agitatissime in casa 5 Stelle. Beppe, che senza esclusione di colpi ha infilzato ripetutamente il leader Giuseppe Conte, si è concesso una nuova staffilata criptica (ma neanche troppo). "Ancheche, sono false". Parole, queste, contenute in una margine dell'ultimopubblicato sul suo blog. L'ennesimo attacco diretto a chi, nel partito, ha tradito la sua fiducia. Sembra infatti chiaro il riferimento alla guerra in corso tra il garante M5S e il presidente Conte, soprattutto perché fa seguito allo stato di Whatsapp di qualche giorno fa, all'indomani delle elezioni in Liguria, in cui scriveva: "Si muore più traditi dalle pecore che sbranati dal lupo".