troppi organi di vigilanza”. Una vera e propria “anarchia ispettiva” che serve anche “a nascondere inerzie e incompetenze”. Insomma: “Chi affiderebbe un malato a un ospedale dove ci sono più di 10 medici che intervengono con dieci terapie diverse senza nemmeno parlarsi tra di loro?”. E contrariamente a quanto chiedono gli esperti da “oltre vent’anni”, cioè l’istituzione di una procura nazionale e una omogeneizzazione dei controlli, l’autonomia differenziata sulla quale insiste il governo finirà per peggiorare la situazione: “Una delle 23 materie oggetto dei Lep è proprio la sicurezza del lavoro. Si profila quindi una situazione variegata che produrrà disuguaglianze”, avvisa Bruno Giordano, magistrato in Corte di Cassazione e tra i massimi esperti di sicurezza sul lavoro in Italia. Ilfattoquotidiano.it - L’allarme del magistrato Bruno Giordano: “La sicurezza sul lavoro ha troppi vigilanti, la situazione peggiorerà con l’autonomia differenziata” Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfattoquotidiano.it: Un “malato” che non riceve una “terapia unica e coerente” perché “curato daorgani di vigilanza”. Una vera e propria “anarchia ispettiva” che serve anche “a nascondere inerzie e incompetenze”. Insomma: “Chi affiderebbe un malato a un ospedale dove ci sono più di 10 medici che intervengono con dieci terapie diverse senza nemmeno parlarsi tra di loro?”. E contrariamente a quanto chiedono gli esperti da “oltre vent’anni”, cioè l’istituzione di una procura nazionale e una omogeneizzazione dei controlli,sulla quale insiste il governo finirà per peggiorare la: “Una delle 23 materie oggetto dei Lep è proprio ladel. Si profila quindi unavariegata che produrrà disuguaglianze”, avvisain Corte di Cassazione e tra i massimi esperti disulin Italia.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L’del: “La sicurezza sul lavoro ha troppi vigilanti, la…; Il bracciante Singh ucciso dal cinismo e dallo sfruttamento; Tempesta solare, Bianucci: “I black-out dureranno qualche ora. Si ripeteranno per un anno e mezzo”;: “Il movimento si è spento per rilanciarlo c’è bisogno di artigiani dell’antimafia”; È morto il procuratore di Vibo ValentiaAveva 66 anni e si era insediato da poco più di un anno; Quei fantasmi nei cantieri di lusso a Milano: tragedia sulla sicurezza; Approfondisci 🔍

Il magistrato Bruno Giordano: “La patente a punti non salva i lavoratori. È solo burocrazia”

(msn.com)

L’ex direttore dell’ispettorato: «Non è una misura di prevenzione, ma l’autocertificazione delle aziende» ...

Giordano Bruno - Filosofia

(skuola.net)

A Ginevra, Giordano Bruno si converte al calvinismo ma anche ... Accanto alla figura del metafisico il filosofo affianca quelle di tre magistrati che metaforicamente rappresentano gli aspetti ...

Sicurezza sul lavoro e lotta al lavoro nero. Intervista al Magistrato Bruno Giordano

(radioradicale.it)

06:00 Fortezza Italia 06:30 Primepagine 06:45 Rassegna stampa Internazionale a cura di David Carretta 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Spazio Transnazionale, a ...

Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro, la strage continua: 680 morti in otto mesi. Mattarella: “Serve impegno corale”

(ilfattoquotidiano.it)

Il magistrato Bruno Giordano, ex numero uno dell'Ispettorato del lavoro: "Mi chiedo se la risposta a questo bollettino di crimini di pace sia la patente a punti in cui la vita di un operaio vale venti ...